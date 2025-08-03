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«Зенит» — ЦСКА: стали известны шансы в главном матче 3-го тура РПЛ

«Зенит» — ЦСКА: стали известны шансы в главном матче 3-го тура РПЛ
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3 августа 2025 года в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Зенит» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 57% вероятности.

При этом шансы ЦСКА оценили в 5.10 (18%). Ничья идёт с коэффициентом 3.80 (25%).

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

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