«Зенит» — ЦСКА: прогноз на игру в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.25.

Команда из Санкт-Петербурга стартовала с волевой победы в матче с «Ростовом» (2:1), а уже в следующей встрече с «Рубином» (2:2) упустила преимущество в два мяча. Будет уроком — не стоит тянуть время до финального свистка. В Кубке России удалось обыграть «Ахмат» (2:1), а героем стал Гонду (гол+пас). Аргентинец в очень хорошей форме и пытается пробиться в основу.

ЦСКА при Фабио Челестини находится в поисках своей лучшей игры, и в этом нет ничего удивительного. Должна придать сил победа в прошлой встрече Кубка России с «Локомотивом» (2:1). Её героем стал 19-летний Кирилл Глебов. Он отдал голевой пас и забил победный мяч. Всё это очень хорошие знаки, однако есть и плохие новости. Важные футболисты уходят и ослабляют позиции.

Виллиан Роша уже перебрался в клуб из ОАЭ, трансфер другого защитника — Келлвена — в «Палмейрас» почти завершён, а Файзуллаев пополнил состав «Истанбул Башакшехир». ЦСКА круто заработал на этих переходах, но как Челестини будет закрывать их позиции?

Атака у команды из Санкт-Петербурга рабочая, однако тоже не обходится без ошибок в обороне. Предлагаем поставить на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча за 2.25. Вывеска этой встречи себя оправдает — забитых мячей мы должны увидеть много.