Названы шансы «Спартака» победить «Акрон» в Самаре

3 августа 2025 года в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Акрон» и «Спартак». Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало — в 13:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.73, что составляет примерно 57% вероятности.

При этом шансы «Акрона» оценили в 4.60 (21%). Ничья идёт с коэффициентом 4.25 (22%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.