«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» в 3-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: победа «Ростова» за 2.03.

«3-й тур РПЛ откроется встречей «Ростова» и «Крыльев» в Ростове-на-Дону. «Ростов» пока идёт без побед в нынешнем сезоне — три матча и три поражения, включая кубковую игру со «Спартаком». Но календарь, конечно, у «Ростова» закачаешься — и «Зенит», и «Динамо», и следом «Спартак» ещё в Кубке, поэтому неудивительно, что пока без очков. Но при этом «Ростов» с весьма неплохой физической формой и неплохой игрой и в Петербурге, и с «Динамо». «Ростов» предстал коллективом вполне конкурентоспособным и боевитым.

Сейчас матч с «Крыльями», которые, напротив, очень неплохо стартовали. Неожиданную победу одержали в Кубке над «Краснодаром», была победа над «Пари НН», добытая в самой концовке в целом в ничейном матче, также была ничья с «Акроном», где реально у самарцев моментов-то было не очень много, только всё решил сумасшедший удар издали от Вадима Ракова. Раков сейчас в огне. «Крылья» чувствуют уверенность на старте сезона, но мне очень понравился «Ростов».

«Ростов» играет дома. И, мне кажется, в таком плотном и очень напряжённом матче, с большим количеством единоборств всё-таки «Ростов» одержит минимальную победу. Тут не буду искать какие-то комбоварианты, а просто предложу рассмотреть чистую победу «Ростова» за хороший коэффициент 2.03. Это мой прогноз на эту встречу. «Ростов» одержит первую победу в чемпионате», — приводит слова Генича «РБ Спорт».