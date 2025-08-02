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«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру 3-го тура РПЛ

«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру 3-го тура РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» в 3-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

«Ростов» пока без побед. Проиграли два матча в чемпионате, уступили «Спартаку» в Кубке России. Но можно ругать календарь: всё-таки играли на выезде с «Зенитом» и «Динамо», потом вот ещё «Спартак». По игре я бы не сказал, что видны очевидные проблемы. Против динамовцев мало создали. Но там был такой особенный матч — против Карпина. Было много эмоций и мало футбола. Я думаю, на первую домашнюю игру в чемпионате настрой уже будет самым серьёзным. Пора брать очки, выигрывать, чтобы не попасть в психологическую яму.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья» как раз неплохо себя чувствуют. В чемпионате четыре очка взяли, в Кубке России победили «Краснодар» в гостях. Как будто бы самарцы пока перебирают с очками. Не наиграли на столько, сколько есть в таблице. Но правильно Адиев подбирает тактику, футболисты выходят заряженными. Отсюда и результат. Но, конечно, так везти всё время не будет, у Ракова не будут каждый тур залетать сумасшедшие мячи.

«Ростов» будет прессинговать, будет действовать максимально активно с первых же минут. Очень нужен результат. Свои мячи забьют при поддержке болельщиков. Наверняка Альба что-то интересное приготовит. Мохеби уже вернулся, это плюс. Но и «Крылья» на контратаках забить вполне могут. После ухода Осипенко и Глебова надёжности в защите ростовчан ещё меньше. Это мы видели по игре Мелёхина. Поэтому ставлю на «тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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