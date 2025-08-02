«Ростов» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Ростова» по угловым с форой (-1.5) за 2.25.

«Первый матч третьего тура РПЛ, «Ростов» – «Крылья Советов». «Ростов» — ноль очков после двух туров, и это ожидаемо, всё же первые два матча они провели против команд из топ-6, да ещё и на выезде. Буквально на днях они проиграли и в Кубке России красно-белым — 0:2. Три официальных матча и три поражения, при разнице забитые/пропущенные мячи 1:5.

А вот «Крылья Советов» под руководством Адиева, потеряв достаточно много игроков в летнее межсезонье, удивили. Четыре очка, плюс победа в кубковом матче в Краснодаре. Положительные результаты, конечно же, помогают в построении новой команды. Прошла информация, что в клуб вот-вот приедет ещё один новый футболист, который уже играл в «Крыльях». Я про центрального защитника «Спартака» Никиту Чернова, красно-белые отдают его в аренду. Не знаю, усиление это или нет, потому что в последних двух сезонах он не был игроком основы. Но опыт и должное мастерство у него имеется.

Ну а теперь к прогнозу: предположу, что ростовчане будут играть «по-домашнему» и будут иметь преимущество по владению, по ударам. Всё же играют дома, и пора бы порадовать своих болельщиков. Но в победе «Ростова» я не уверен. Больше склоняюсь к ничейному исходу (кто хочет рискнуть, пожалуйста, 3.60). И поэтому предлагаю рассмотреть победу хозяев по угловым с форой (-1.5) (2.25) в первом тайме, основываясь на статистике двух матчей сезона2024/2025. Удачи!» — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».