«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру 3-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: ТМ 3 за 1.80.

«Краснодар» и «Динамо» играют не в последнем туре чемпионата России, а уже в 3-м — и на поле «Краснодара».

Мы помним чемпионские матчи между ними в позапрошлом и прошлом сезонах. Но сейчас, по воле календаря, встреча проходит гораздо раньше. У «Краснодара» два поражения подряд, и Мурад Мусаев, конечно, очень недоволен. Проиграли «Локомотиву», уступили в Кубке «Крыльям». Новички пока только встраиваются, привыкают к партнёрам, к новым требованиям.

С «Краснодаром» в целом всё понятно. Теперь — «Динамо» Валерия Карпина. Две победы подряд, но обе — тяжелейшие. Над «Ростовом» при не самом высоком качестве игры. Против «Сочи» снова большие проблемы в защите, два пропущенных мяча. В целом «Динамо» пока выглядит очень рвано. Игра в принятии решений у футболистов тяжеловатая. Да, появились новички — Зайнутдинов, Рубенс, которого эффектно представили, но Карпин сейчас, похоже, делает ставку прежде всего на результат. А качество игры подтянется позже.

Поэтому «Динамо» вряд ли рискнёт с «Краснодаром» играть в открытый футбол. В двух последних очных матчах в Краснодаре москвичи не забивали. Но я не жду от «Динамо» агрессивного прессинга и открытой игры, как того требует стиль Карпина.

Скорее команда сыграет в духе «Локомотива» — отдаст мяч, будет приглашать «Краснодар» на свою половину поля и искать моменты на свободных пространствах. А в завершающей стадии действовать осторожно.

Считаю, что матч «Краснодар» — «Динамо» вряд ли будет очень событийным и результативным. Мой прогноз — ТМ (3) с возможным возвратом, коэффициент 1.80. Букмекеры верят в результативную игру, но у меня на этот счёт есть сомнения. Да, «Краснодар» — фаворит. Возможно, победа в один мяч или ничья — интересный вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».