Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру 3-го тура чемпионата России

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру 3-го тура чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: ТМ 3 за 1.80.

«Краснодар» и «Динамо» играют не в последнем туре чемпионата России, а уже в 3-м — и на поле «Краснодара».

Мы помним чемпионские матчи между ними в позапрошлом и прошлом сезонах. Но сейчас, по воле календаря, встреча проходит гораздо раньше. У «Краснодара» два поражения подряд, и Мурад Мусаев, конечно, очень недоволен. Проиграли «Локомотиву», уступили в Кубке «Крыльям». Новички пока только встраиваются, привыкают к партнёрам, к новым требованиям.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С «Краснодаром» в целом всё понятно. Теперь — «Динамо» Валерия Карпина. Две победы подряд, но обе — тяжелейшие. Над «Ростовом» при не самом высоком качестве игры. Против «Сочи» снова большие проблемы в защите, два пропущенных мяча. В целом «Динамо» пока выглядит очень рвано. Игра в принятии решений у футболистов тяжеловатая. Да, появились новички — Зайнутдинов, Рубенс, которого эффектно представили, но Карпин сейчас, похоже, делает ставку прежде всего на результат. А качество игры подтянется позже.

Поэтому «Динамо» вряд ли рискнёт с «Краснодаром» играть в открытый футбол. В двух последних очных матчах в Краснодаре москвичи не забивали. Но я не жду от «Динамо» агрессивного прессинга и открытой игры, как того требует стиль Карпина.

Скорее команда сыграет в духе «Локомотива» — отдаст мяч, будет приглашать «Краснодар» на свою половину поля и искать моменты на свободных пространствах. А в завершающей стадии действовать осторожно.

Считаю, что матч «Краснодар» — «Динамо» вряд ли будет очень событийным и результативным. Мой прогноз — ТМ (3) с возможным возвратом, коэффициент 1.80. Букмекеры верят в результативную игру, но у меня на этот счёт есть сомнения. Да, «Краснодар» — фаворит. Возможно, победа в один мяч или ничья — интересный вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Краснодар» — «Динамо». Чемпион спотыкается, Карпин шагает вперёд
«Краснодар» — «Динамо». Чемпион спотыкается, Карпин шагает вперёд
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android