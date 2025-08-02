«Краснодар» — «Динамо» Москва: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 2 августа

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Ставка: 2:2 за 11.00.

«Краснодар» против «Динамо» Москва, третий тур РПЛ. Жду борьбы тут, не уверен, что они определят победителя. Обе команды пока не без проблем выступают. Но тут они явно выложатся на 100%.

Пока у «Динамо» получается идти без поражений в этом сезоне. Да, возглавил его летом Валерий Каприн. Но времени прошло мало, чтобы делать какие-то выводы. А на поле все равно все решают футболисты. Они у «бело-голубых» высокого класса. Сейчас еще и Зайнутдинова подписали, до этого другие приобретения были.

Пока что все равно небезупречно выступает коллектив из Москвы. Сперва он не смог обыграть «Балтику», которая в прошлом сезоне выступала в Первой лиге, равная игра у них была (1:1). Затем с «Ростовом» тяжело пришлось подопечным Карпина, но там уже смогли не пропустить – 1:0. Пока сложно что-то сказать, сезон только стартовал, разница в индивидуальных действиях не так заметна. На дистанции «Динамо» должно «разогнаться», при удачном сценарии. Пока что, видно, что набирает тонус коллектив, привыкает играть с новым тренером.

Матч с «Сочи» вообще можно особо не рассматривать. Да, счет крупный и близкий – 3:2. Но это старт Кубка. Команды понимают, что, даже заняв третье место в квартете, можно выйти в Путь регионов и через него все равно дойти до Суперфинала. Плюс, турнир только стартовал. Так что я бы эти матчи так серьезно не разбирал.

И в общем-то, «Краснодар» тоже доказал, что не стоит прямо «с лупой» приглядываться к результатам в кубковых противостояниях. Да, он уже проиграл «Крыльям Советам» (1:2). И то, несмотря на смешанный состав был близок клуб, если не к победе, то к ничьей так точно. С другой стороны, уже нельзя не заметить печальную тенденцию у «быков», это было далеко не их первое поражение.

Пока что не доказывает «Краснодар», что достоин он статуса действующего чемпиона России. Четыре матча, три проигрыша. И вроде бы, не все так плохо в игре коллектива, не растерял он все с прошлого сезона. Состав-то укрепился летом. И с ЦСКА, казалось, не должны были проигрывать в Суперкубке (0:1), и с «Локомотивом» в РПЛ (1:2). Но все же были поражения. И даже с «Пари НН» не все так легко было, несмотря на итоговый счет 3:0.

Так что тут я жду борьбы от соперников. «Краснодар», конечно, будет биться все 90 минут. Очень обидно ему было проигрывать в стольких матчах на старте сезона. Тут еще и соперник сильный. Жду борьбы, по несколько голов с обеих сторон. Но думаю, все же будет ничья – точный счет 2:2 за 11,00», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».