«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» в 3-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: обе забьют за 1.57.

«Один из центральных матчей тура. И динамовцы, думаю, горят желанием наконец-то добиться результата в игре против «Краснодара». В последних двух сезонах даже не забивали там, проигрывали чемпионский матч, затем позволили краснодарцам стать чемпионами. Понятно, что Карпина это всё не очень заботит, но многим футболистам хотелось бы взять реванш.

Пока обе команды выглядят уязвимыми. «Краснодар» вроде бы уверенно выиграл у «Пари НН» на старте, но много позволил создать у своих ворот. А потом были два поражения дома от «Локомотива» и «Крыльев», пропустили по два. Именно в защите пока вижу явные проблемы. Хотя как раз надёжная оборона позволила команде Мусаева выиграть чемпионат.

Карпин только начинает свой путь с «Динамо». Состав только подобрали. Возможно, даже ещё не все трансферы сделаны. Цельной картинки я не вижу. И это будет серьёзная проблема для всех линий динамовцев.

Я аккуратно подойду к этому матчу — поставлю на «обе забьют». О сложностях южан сзади я сказал. Там и пенальти себе «привозили». Но атака с Кордобой — это сила, плюс там новички захотят себя показать», — приводит слова Титова «РБ Спорт».