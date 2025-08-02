«Краснодар» — «Динамо»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Краснодара» и ТМ 4.5 за 2.55.

«В Краснодаре в рамках третьего тура РПЛ встречаются «Краснодар» и «Динамо» Москва. Хозяева по-чемпионски начали чемпионат, в первом туре разгромив «Пари НН» 3:0 на выезде. Но потом случились два домашних поражения, в чемпионате 1:2 от «Локо» и 1:2 от «Крыльев» в Кубке России. Проигрывать всегда неприятно, особенно дома. Не могу сказать, что в этих матчах чемпион выглядел неубедительно. Скорее всего, чуть-чуть где-то не повезло. Но как говорится, «везёт сильнейшим». Считаю, что третий раз подряд чемпион не проиграет. Почему?

Статистика последних домашних матчей с «Динамо» (берем три игры) об этом нам подсказывает: 3:0, 1:0, 1:0. Игра «Динамо» в первых официальных матчах совершенно не дает уверенности в том, что они могут отобрать очки. Кордоба не забил в трех матчах подряд. В этом матче забьет! Пора!

Чистая победа «Краснодара» за 2,05. Но я выбираю коэффициент чуть больше, потому что уверен в победе хозяев и уверен в том, что много забитых мячей мы не увидим», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».