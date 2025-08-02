«Краснодар» — «Динамо»: ставка Эльвина Керимова на встречу 3-го тура РПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.11.

«Третий тур РПЛ, «Краснодар» – «Динамо» Москва. Кубковые матчи обе команды провели на неделе, но я бы не стал их учитывать, потому что составы там были не основные. Основные игроки, скорее, на замену выходили. Поэтому о них даже, я думаю, говорить смысла нет подробно.

Да, «Динамо» выиграло свой матч у «Сочи», 3:2. Тяжёлый матч, приходилось отыгрываться. Странный матч «Динамо» провело, честно говоря, очень далёкий от идеального, но, повторюсь, состав не основной был. «Краснодар» вообще проиграл «Крыльям», и тоже не играл основой. На замену основные игроки выходили.

По поводу очного матча. «Краснодар» до Кубка успел дома проиграть уже одну большую игру — «Локомотиву». До этого проиграли в Суперкубке. Между этими матчами была ещё победа в чемпионате над «Пари НН», так что проигрывать ещё раз дома большой команде московской «Краснодар», конечно, ну не то чтобы не имеет права, но точно как чемпион не должен проигрывать. «Динамо» же в чемпионате пока по игре смотрится как ещё строящаяся команда. И тоже Карпин, я уверен, многим пока недоволен.

В очной игре в исход здесь я лезть, естественно, не буду. Это очень сложный матч для прогноза на исход. Но в голы я верю. Обе команды, мы видим, и забивают, и пропускают, и ошибаются, и тем не менее эпизодами что-то могут в атаке показывать. Но не думаю, что игра будет суперрезультативной. Я здесь возьму такой компромиссный вариант ставки – «два или три гола» с коэффициентом 2.11», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».