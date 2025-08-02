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«Краснодар» — «Динамо» Москва: ставка Игоря Семшова на игру 3-го тура РПЛ 2 августа

«Краснодар» — «Динамо» Москва: ставка Игоря Семшова на игру 3-го тура РПЛ 2 августа
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.81.

«Матч между «Краснодаром» и московским «Динамо» состоится в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар», действующий чемпион России, начал сезон крайне неубедительно. В четырёх официальных матчах команда Мурада Мусаева потерпела три поражения: в Суперкубке от ЦСКА (0:1), в чемпионате от «Локомотива» (1:2) и в Кубке России от «Крыльев Советов» (1:2).Единственная победа была добыта в матче с «Пари НН» (3:0), но этот успех не смог переломить общую тенденцию.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда выглядит разобщённой, а новички Дуглас Аугусто и Гаэтан Перрен пока не смогли вписаться в игру.

«Динамо» под руководством Валерия Карпина, напротив, пока не знает поражений в новом сезоне. Бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (1:1), обыграли «Ростов» (1:0) в чемпионате и вырвали победу у «Сочи» (3:2) в Кубке России. Однако все эти матчи команда провела на домашнем стадионе, и предстоящая игра в Краснодаре станет первым серьёзным выездным испытанием. Карпин делает ставку на прагматичный футбол с акцентом на оборону и быстрые контратаки, что может сыграть ключевую роль в этом матче.

Для «Динамо» это шанс заявить о своих амбициях в борьбе за высокие места. Учитывая текущую форму, поставим на то, что «Динамо» в этом матче не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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