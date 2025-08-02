«Пари НН» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив» в 3-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 1.5 за 1.95.

«Пари Нижний Новгород» из-за неготовности стадиона в Нижнем Новгороде сыграет свой домашний матч в Грозном, и в соперниках у него «Локомотив», идущий со стопроцентным показателем набранных очков в РПЛ.

«Локомотив» хорошо готов, хорошо бежит, хорошо тактически команда готова. И «Локомотив», как кажется, попадёт для себя в уютную ситуацию, если «Пари НН» продолжит играть так, как он играл в предыдущих матчах при Шпилевском. Что с «Краснодаром», что с «Крыльями» больше владели мячом, пытаются через короткий и средний пас придумывать, конструировать свои атаки, но попадают на контратаки, допускают индивидуальные ошибки, которые наказываются забитыми мячами. Для «Локомотива» эта конфигурация достаточно комфортна. И если так пойдёт матч, то «Локомотив», я думаю, на нейтральном поле в Грозном должен будет одержать победу.

Пока «Пари НН» не забивает и не забивал, не забил и в кубковом матче с махачкалинцами. Но там был смешанный состав.

«Локомотив», конечно, фаворит. «Локомотив» сейчас хорошо выглядит: в огне и Баринов, и Батраков, и Воробьёв, плюс хорошие фланги у «Локомотива». Оступаться здесь «Локомотив» не должен.

«Локомотив» одержит победу, и в матче будет забито минимум 2 мяча. То есть победа «Локомотива» и тотал больше 1.5 за 1.95 — мой прогноз на этот матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».