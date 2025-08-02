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«Пари НН» — «Локомотив»: ставка Игоря Семшова на встречу чемпионата России

«Пари НН» — «Локомотив»: ставка Игоря Семшова на встречу чемпионата России
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.73.

«Матч между «Пари НН» и «Локомотивом» пройдёт в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» подходит к игре в статусе единоличного лидера РПЛ, одержав две победы в первых двух турах – над «Сочи» (3:0) и «Краснодаром» (2:1). Команда демонстрирует уверенную игру, особенно в атаке, где выделяются Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв. Несмотря на поражение в Кубке России от ЦСКА (1:2), команда сохраняет высокий уровень организации и эффективности в создании моментов.

В то же время «Пари НН» находится в глубоком кризисе: три поражения подряд без забитых голов свидетельствуют о серьёзных проблемах в атаке и обороне. Команда играет в стиле, ориентированном на контратаки, но из-за низкой реализации и ошибок в обороне она часто пропускает голы на быстрых переходах.

Если учесть все факторы, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Локомотива». На неё и поставим», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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