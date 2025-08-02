«Пари НН» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч 3-го тура чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» 2:1 за 7.40.

«В третьем туре РПЛ сойдутся «Пари НН» и «Локомотив». Сейчас это соперники разного уровня, это видно и по их результатам в новом сезоне. Жду тут победы железнодорожников.

«Пари НН», в общем-то, пока не удивляет. Клуб вообще-то не должен был участвовать в чемпионате. Он справедливо вылетел, по спортивному принципу, в стыковых матчах проиграл «Сочи». Но вот дали нижегородцам второй шанс. Пока, если смотреть на результаты, всё печально – три игры, три проигрыша.

Но, конечно, что-то в игре команды есть. Что говорить, если с «Краснодаром» клуб был не так далёк от ничьей в первом туре. Да и потом с «Крыльями Советов» и с «Динамо» Махачкала у него определённые шансы были – 0:2 и 0:1. Замена тренера пока не так хорошо сказалась на игре коллектива. На поле всё равно решают всё игроки. Думаю, они будут бороться за выживание, может быть, и удастся закрепиться за пределами зоны вылета.

«Локомотив», если смотреть на результаты, само собой, проблем таких, как у его соперника, не имеет. Оно и неудивительно. Это топ-клуб, бюджет другой, тренер уже привык к команде, была проведена летом качественная трансферная кампания, Руденко отлично себя показывает, Бакаев полезен.

В РПЛ пока «Локо» идёт без промахов – два тура и две победы. Причём если в виктории над «Сочи» не было сомнений, то вот с «Краснодаром» удивили железнодорожники, выиграли, смогли сдержать натиск «быков», сами больше забили, Батраков снова отличался. Заслуженная победа над действующим чемпионом.

Правда, прервалась эта серия на неделе, но не в РПЛ, а в Кубке России. Там проиграл «Локо» ЦСКА. Но я бы всерьез эту неудачу не рассматривал. Это кубковое противостояние, железнодорожники играли двумя составами. Собственно, второй тайм и вышел у них конкурентным, когда у команды вышли игроки основы. Также стоит отметить вратаря Веселова, который несколько хороших сейвов сделал, если бы не он, мог бы коллектив и более крупно проиграть. А так – 1:2.

Сейчас снова мы будем смотреть матч в РПЛ. Тут у «Локомотива» другая мотивация. Перспективно выглядит клуб, не как год назад. Думаю, может, у него получится закрепиться в топ-3. Тут же соперник намного проще, чем «Краснодар» или ЦСКА. Думаю, спокойно сыграет команда Галактионова, выиграет 2:1 – котировка 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».