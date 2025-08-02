«Пари НН» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на игру 3-го тура РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Локомотив».

Ставка: гол Батракова за 2.45.

«Единственная команда, не потерявшая в чемпионате ни одного очка, отправляется в Грозный, чтобы там в 3-м туре сыграть с нижегородцами после кубкового поражения от ЦСКА (1:2). Попутно заметим, что целая группа игроков основного состава железнодорожников в среду провела неполный матч, а то и вообще отдохнула.

Не имеющий пока своего поля из-за ремонта стадиона «Пари НН» в чемпионате идёт без очков, без забитых мячей и с пятью пропущенными. Вот и в кубковом матче в Махачкале поразить ворота динамовцев не удалось, а на 80-й минуте в результате очередной ошибки защиты и вратаря был пропущен единственный гол. Говорить о ротации состава здесь довольно сложно: сравнимых с «Локомотивом» вариантов для полноценной замены у нижегородцев нет.

В шести личных матчах подряд, включая апрельскую игру в Москве (3:0), «Локомотив» одержал шесть побед. А последняя игра в Нижнем Новгороде — осенью прошлого года — завершилась в пользу гостей со счётом 3:1, причём два мяча забил Батраков. Всего же нижегородцам удалось одолеть соперника всего один раз. Ещё 1 встреча из 10 завершилась вничью.

Линия атаки «Локомотива», в которую был приобретён пока не раскрывшийся в новом клубе мощный Комличенко, сильна такими нападающими, как Воробьёв с Пиняевым. Активен Руденко, уверенно закрывают середину поля Баринов и Карпукас. С соперниками топ-уровня надёжная, в принципе, оборона может допускать оплошности. Но атака «Пари НН» сейчас не настолько сильна, чтобы создать нужное напряжение у ворот превосходящего в классе соперника.

Отдельный разговор о Батракове. Юный хавбек железнодорожников, который по-прежнему хорош и в организации игры, и в завершении, стал автором обоих голов в матче 2-го тура с «Краснодаром». Отметился он, выйдя на замену, и в игре на Кубок с ЦСКА. При этом два из трёх мячей Батраков забил с пенальти. А в матче, где формальные хозяева будут всеми оборонительными средствами противостоять сильной атаке, вероятность назначения 11-метрового тоже достаточно высока. Ставлю на его гол», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».