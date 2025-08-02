«Пари НН» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ 2 августа

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.75.

«Пари НН» примет «Локомотив» в 3-м туре РПЛ. Интересное противостояние, нижегородцы так просто очки не отдадут. Хотя уровень железнодорожников всё равно выше, так что, думаю, они выиграют.

В общем-то, если смотреть на результаты соперников в новом сезоне, кажется, интриги в их противостоянии совсем не остаётся. Нижегородцы тяжело начали сезон, пока у них три поражения в трёх матчах. Но я бы не сказал, что во всех играх откровенно плохо выглядели подопечные Шпилевского. Наверное, самое главное, что они навязывали борьбу «Краснодару» в 1-м туре РПЛ, были близки к ничьей, несколько раз могли забить. Всё им испортил автогол во втором тайме, после которого не получилось вернуться в игру – 0:3.

Затем две встречи у «Пари НН» были с равными оппонентами. Сперва с «Крыльями Советов» в РПЛ (0:2), а затем с «Динамо» Махачкала в Кубке (0:1). С самарцами особенно обидное поражение было. Подопечные Шпилевского в первом тайме лучше выглядели, могли забивать. Во второй половине встречи они уже чуть отпустили игру, но до 90-й минуты додержались, не пропустив. А потом уже «Крылья» дважды успели забить. Ну а с махачкалинцами «Пари НН» сыграл смешанным составом, да и всё у них могло закончиться ничьей, а так – 0:1.

«Локомотив» же отлично начал сезон. Две победы в двух турах РПЛ – результат, которого никакой другой клуб в турнире не смог достичь. И причём выиграли железнодорожники в том числе у сильного оппонента – 2:1 с «Краснодаром». Много атак оппонента команда Галактионова сдержала, выступила уверенно. «Сочи» в 1-м туре и вовсе был разгромлен – 3:0.

Но мини-серия прервалась на старте Кубка России – 1:2 с ЦСКА. Но этот матч нужно рассматривать отдельно. Это кубковая встреча, составы у них были смешанными, у «Локо» вышли основные игроки во втором тайме, тогда игра выровнялась, клуб почти сравнял. Но итог – 1:2.

В целом я жду тут тяжёлой игры для железнодорожников. В Нижнем Новгороде им будет не так просто. Но три очка «Локо» всё-таки должен увозить, пусть и разгрома я тут не жду», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».