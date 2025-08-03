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«МЮ» — «Эвертон»: определён фаворит матча в США

«МЮ» — «Эвертон»: определён фаворит матча в США
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4 августа 2025 года в матче 3-го тура Летней серии Премьер-лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Начало — в 00:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение манкунианцам. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Эвертона» оценили в 5.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.00.

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По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.17.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу «МЮ» за 7.60.

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