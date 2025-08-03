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«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз на игру в США

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз на игру в США
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Автор «Чемпионвта» Максим Ермаков дал прогноз на игру между «МЮ» и «Эвертоном», которая пройдёт в США.

Ставка: «МЮ» победит с форой (-1.5) за 2.65.

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«Эвертон» пока не впечатляет своей игрой. Оба матча Летней серии Премьер-лиги были проиграны. В одной «ириски» уступили «Борнмуту» (0:3), а в другой — «Вест Хэму» (1:2).

Нет стабильности, хромает реализация, в защите хаос — и это далеко не все проблемы клуба из Ливерпуля. Бросается в глаза отсутствие взаимопонимания между футболистами. Джордана Пикфорда в игре с «Борнмутом» часто оставляли наедине с нападающими соперника, а новичок Марк Траверс сам виноват в пропущенных голах во встрече с «молотобойцами».

«Эвертон» не одержал ни одной победы за время предсезонной подготовки. Ещё до начала Летней серии он уступил «Блэкберн Роверс» (0:1) и сыграл вничью с «Аккрингтон Стэнли» (1:1). Всё это очень болезненно, и болельщикам становится тревожно.

«Манчестер Юнайтед» же одержал две уверенные победы, футболисты вообще не расслабляются, а Рубен Аморим эффективно использует всю глубину состава, получая желаемый результат. Поставим на победу манкунианцев с форой (-1.5) за 2.65. Клубу из Ливерпуля хорошо бы собраться и постараться хотя бы не проиграть всухую.

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