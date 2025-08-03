ПСВ — «Гоу Эхед Иглз»: прогноз на Суперкубок Нидерландов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру за Суперкубок Нидерландов ПСВ — «Гоу Эхед Иглз».

Ставка: ПСВ победит + тотал больше 2.5 гола за 1.56.

ПСВ в прошлом сезоне на тоненького выиграл чемпионат Нидерландов и теперь будет сражаться за свой 15-й титул в финале Суперкубка Нидерландов. И, конечно, у команды будут преимущества. Во-первых, более высокий класс. Во-вторых, больше опыта выступлений в решающих матчах. В-третьих, продолжающий работу на посту главного тренера Петер Бош.

«Гоу Эхед Иглз», в свою очередь, добивался побед над ПСВ в последние годы в очных встречах, а ещё выиграл Кубок Нидерландов. Однако на самом деле это достаточно скромный клуб, который яркими достижениями похвастаться не может. В прошлом сезоне Эредивизии занял всего лишь седьмое место.

При этом перед новым сезоном у «Гоу Эхед Иглз» поменялся тренер, для которого предстоящий матч станет первым официальным. Так что ждать чего-то сверхъестественного от команды мы бы не стали. Голы быть должны, ведь это особенность очных встреч. Однако ПСВ — явный фаворит.