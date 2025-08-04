«Рубин» — «Сочи»: букмекеры оценили шансы

4 августа 2025 года в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Рубин» и «Сочи». Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанскому клубу. Поставить на победу «Рубина» можно с коэффициентом 1.92, что составляет примерно 51% вероятности.

При этом а шансы «Сочи» оценили в 4.05 (24%). Ничья идёт с коэффициентом 3.85 (25%).

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.