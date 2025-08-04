«Рубин» — «Сочи»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру РПЛ «Рубин» — «Сочи».

Ставка: «Рубин» победит + тотал меньше 5.5 гола за 2.00.

«Сочи» пока выглядит главным претендентом на провал года. У него худшие результаты, а Роберта Морено гонят в отставку. Понять поражение в матче с набравшим ход «Локомотивом» (0:3) ещё можно, но провал во встрече с «Акроном» (0:4) — нереально. Уже к 13-й минуте команда из Сочи «горела» 0:3. В Кубке России с «Динамо» Карпина удалось даже вести 2:1 к перерыву, однако итог — ещё одно поражение (2:3).

В надежде исправить ситуацию руководство «Сочи» подписал контракт с 37-летним голкипером Юрием Дюпиным. А ещё был арендован Максим Мухин у ЦСКА. Двукратный обладатель Кубка России может усилить состав, но последнее время он был малозаметен. Очень не хватает экс-футболиста «Спартака» Павла Мелешина (травма). В прошлом сезоне он забил 11 мячей в 18 играх.

Предлагаем поставить на то, что «Рубин» победит через тотал меньше 5.5 мяча за 2.00. Что-то в духе 2:0 должно быть в конечном счёте. Казанцы дома — безоговорочные фавориты, да и сезон начали уверенно. У клуба из Сочи большие проблемы. Морено испытывает давление, однако его подопечные вряд ли проиграют с крупным счётом.