«Ротор» — «Енисей»: определён фаворит матча Первой лиги

4 августа 2025 года в матче 3-го тура Первой лиги сыграют «Ротор» и «Енисей». Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение волгоградскому клубу. Поставить на победу «Ротора» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Енисея» оценили в 3.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается с коэффициентом 2.05.