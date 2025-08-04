«Ротор» — «Енисей»: стал известен самый вероятный счёт

4 августа 2025 года в матче 3-го тура Первой лиги сыграют «Ротор» и «Енисей». Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20:00 мск.

Поставить на победу «Ротора» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Енисея» оценили в 3.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Волгограда за 6.00. Ничья 1:1 идёт за 6.50, а заключить пари на нулевую ничью предлагается с коэффициентом 7.20.

Если «Ротор» победит 2:0, сыграет коэффициент 8.70.