Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ротор» — «Енисей»: стал известен самый вероятный счёт

«Ротор» — «Енисей»: стал известен самый вероятный счёт
Комментарии

4 августа 2025 года в матче 3-го тура Первой лиги сыграют «Ротор» и «Енисей». Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20:00 мск.

Поставить на победу «Ротора» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Енисея» оценили в 3.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Волгограда за 6.00. Ничья 1:1 идёт за 6.50, а заключить пари на нулевую ничью предлагается с коэффициентом 7.20.

Если «Ротор» победит 2:0, сыграет коэффициент 8.70.

Материалы по теме
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android