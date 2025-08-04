«Ротор» — «Енисей»: прогноз на матч в Волгограде

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Ротор» — «Енисей».

Ставка: «Ротор» победит за 2.05.

Подопечные Дениса Бояринцева практически не изменились с прошлого сезона. И дело не только в том, что состав не обновлялся, но и в тактическом плане на игру. Забить мяч и держать преимущество — эта система уже не сработает.

«Енисей» тоже не может порадовать своих болельщиков. Слишком плохой старт нового сезона — два поражения. Сначала команда проиграла «Чайке» (0:3), продемонстрировав плохую реализацию моментов, которых было немало, а затем уступила «СКА-Хабаровск» (1:2).

Главный тренер клуба из Красноярска — Андрей Тихонов. Если в команде есть незакрытые позиции и проведена слабая трансферная кампания, даже он не в силах что-то изменить. Его подопечные идут по старому пути, используя позиционные атаки, но в защите начался хаос. С этим нужно что-то делать.

Прогнозируем победу «Ротора» с коэффициентом 2.05. В Волгограде команда более мотивирована и получит заряд энергии благодаря поддержке с трибун. Да и по игре она сейчас выглядит предпочтительнее, чем «Енисей». Андрею Тихонову предстоит проделать большой объём работы, чтобы скрыть все недостатки в обороне. Пока игра его подопечных не впечатляет.