«Акрон» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» — «Спартак» в 3-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.96.

«В Самаре на «Солидарность Арене» «Акрон» будет принимать московский «Спартак». Игра ранняя — в 13:30, и это может создать определённые трудности. Мы видели, как днём «Спартак» беспощадно и безжалостно, позорно проиграл «Балтике» в домашней встрече. Как вот здесь отреагирует Станкович? Посмотрим, какие изменения будут по составу. Вряд ли мы увидим в основном составе Жедсона, но, возможно, он появится со скамеечки. Но и без Жедсона, и без Маркиньоса, и без Заболотного, который пропускает матч по дисквалификации, у «Спартака» в целом неплохой подбор игроков. Вопрос, как этими игроками распорядиться и в каком тактическом плане игру с «Акроном» выстроить?

«Акрон» хорош. «Акрон» — очень организованная команда. И не просто так «Акрон» увёз крупную победу из Сочи в прошлом туре. Сейчас обыграл ещё «Балтику» в Кубке страны благодаря дублю Беншимола. Поэтому футбол для спартаковцев должен быть непростым, учитывая их игру в обороне, хоть и не пропустили от «Ростова». Но если мы берём матчи чемпионата — не пропустил от Махачкалы, но многое позволил «Балтике», играя в меньшинстве. Я думаю, что Дзюба против «Спартака» — это всегда дополнительная интрига, всегда особый настрой.

Матч должен получиться, на мой взгляд, «верховым», в котором «Спартак», как мне кажется, не проиграет. На победу «Спартака» я не рискну ставить. В прошлом сезоне «Спартак» с 0:2 отыгрался и победил 3:2 в самой концовке. Посмотрим, как будет сейчас.

Мой прогноз — «X2 и тотал больше 2.5» за 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».