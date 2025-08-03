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«Зенит» — ЦСКА: забери фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ на центральный матч тура РПЛ

«Зенит» — ЦСКА: забери фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ на центральный матч тура РПЛ
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3 августа «Зенит» примет ЦСКА в матче 3-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге стартует в 18:00 мск. Пока соперники определяют сильнейшего, всем новым клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет 2000 рублей за регистрацию. Забрать его очень просто, для этого необходимо:

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В прошлом сезоне «Зенит» не сумел защитить чемпионский титул. В межсезонье питерцы были традиционно активны на трансферном рынке. Главным приобретением команды стал бразилец Жерсон, купленный у «Фламенго» за € 25 млн. Звёздный новичок сине-бело-голубых пока успел провести только два матча, в которых не отметился голевыми действиями.

В этом сезоне «Зенит» стартовал в Премьер-лиге с победы над «Ростовом» (2:1) и ничейного исхода с «Рубином» (2:2). В обоих поединках команда Сергея Семака пропускала, что говорит о том, что в команде есть проблемы оборонительного плана. На текущей неделе питерцы провели гостевой матч Кубка России с «Ахматом», в котором добились победы со счётом 2:1.

ЦСКА, как и предстоящий соперник, тоже не обошёлся без изменений внутри клуба. Команду покинул Марко Николич, а на место главного тренера был назначен швейцарец Фабио Челестини. С новым специалистом армейцы уже успели выиграть трофей, победив в матче за Суперкубок «Краснодар». При Челестини ЦСКА ещё ни разу не проигрывал в официальных матчах с учётом всех турниров: три победы и одна ничья.

Перед стартом 3-го тура РПЛ обе команды набрали по четыре очка и на два балла отстают от лидирующего в турнирной таблице «Локомотива». В прошлом сезоне соперники провели четыре очных матча в чемпионате и Кубке страны. В них на счету армейцев две победы против одного выигрыша у «Зенита» и одной ничьей.

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