«Акрон» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Самаре

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 7.40.

«Акрон» и «Спартак» встретятся в 3-м туре Российской Премьер-Лиги. Жду тут победы красно-белых, хотя и разгрома точно не будет. Тольяттинцы не так плохо выглядят в этом сезоне.

«Спартак» противоречиво начал сезон. Как обычно, клуб дарит нам всю палитру эмоций. Радует, что откровенно провальных матчей у него не было. Сперва одолели «Динамо» Махачкала, с которым моментов было огромное количество, счёт должен был быть 3:0 или 4:0, но вот засчитали всего один мяч. После этого последовал как раз счёт 3:0 в игре «Спартака», но не в его пользу — проиграли «Балтике». Но и там не стоит винить весь коллектив, подвели игроки, которых удалили.

На неделе уже с «Ростовом» подопечные Станковича встречались. Но это не серьёзное противостояние было, а кубковое. Это всё ещё немного странный турнир. В групповом этапе шесть туров, да и в квартете не страшно занять третье место, с него в Пути регионов даже, возможно, проще до Суперфинала дойти. Но в целом, да, «Спартак» в доминирующей манере обыграл ростовчан — 2:0.

«Акрон», кажется, пока мало чем отличается от своей версии прошлого сезона. Тогда неплохие результаты новичок турнира показывал, зарабатывал очки, уверенно шёл в середине таблицы. Сейчас ситуация повторяется. У тольяттинцев после двух туров четыре очка из шести возможных — хороший результат для них. Пусть и оппозиция пока была не такой серьёзной — 1:1 с «Крыльями Советов» и 4:0 с «Сочи». С самарцами было тяжелее, там их силы были примерно равны. А вот сочинцы провалились в их противостоянии. В Кубке на неделе команда Тедеева выиграла у «Балтики» (2:1), забив в самой концовке победный гол.

В общем, тут я жду тяжёлую и вязкую игру по двум причинам. Во-первых, на неделе они играли в Кубке, времени на отдых было меньше. Во-вторых, и этот пункт касается скорее «Спартака», «Акрон» — крепкий тяжёлый оппонент. Состав достаточно сильный, Дзюба всё ещё забивает, хотя и в нашем чемпионате это неудивительно, тут ветераны легко могут выступать на высоком уровне.

Всё равно жду победы «Спартака». Команда заряжена, настроена на викторию в каждом туре. Да и терять очки во втором матче РПЛ подряд красно-белые точно не намерены. Ставлю тут на счёт 1:2 с коэффициентом 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».