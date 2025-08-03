«Акрон» — «Спартак»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 1.93.

«Акрон» — «Спартак», 3-й тур чемпионата России. «Акрон» неплохо стартовал в этом сезоне, была ничья с «Крыльями» в дерби, разгромили «Сочи». Ну, «Сочи», конечно, там напортачил сам, но в любом случае победа крупная. И в Кубке ещё обыграли «Балтику», забив победный гол в добавленное время. Хороший старт сезона, хорошая команда у «Акрона».

И вот домашняя игра со «Спартаком», который в Кубке как-то смог поднять себе настроение после поражения от «Балтики» в чемпионате. В Кубке обыграли «Ростов». И вот «Спартак» уже с Жедсоном Фернандешем. Естественно, воодушевление у болельщиков «Спартака». И он, вполне вероятно, именно в матче с «Акроном» дебютирует.

Но сложный матч для «Спартака», который на старте сезона выглядит такой проблемной скорее командой, если учитывать игру с «Балтикой». Хотя с ней было раннее удаление, да, и в итоге даже вдевятером «Спартак» играл очень долго. В любом случае в стрессе клуб начинает этот сезон, скажем так. А «Спартак» не самая стрессоустойчивая команда.

Но здесь с «Акроном» сыграет команда в гостях. Я думаю, что «Акрон» на контратаках «Спартак» помучает. И поэтому возьму «обе забьют». Думаю, «Спартак» забить должен наверняка. «Акрон», я думаю, на контратаке забьёт. И при этом возьму такой комбинированный вариант ставки – «обе забьют и «Спартак» не проиграет», коэффициент 1.93.

Клуб сложности испытает, но проиграть, я думаю, не должен. Если не случится опять ничего экстраординарного, как в матче с «Балтикой» в виде раннего удаления, например. В целом в 1-м туре с махачкалинским «Динамо» «Спартак» играл хорошо», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».