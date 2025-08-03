«Акрон» — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на игру 3-го тура чемпионата РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Акрон» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.62.

«Акрон» подходит к игре в отличной форме, не потерпев ни одного поражения в стартовых матчах сезона. У них уверенная победа над «Сочи» (4:0), ничья с «Крыльями Советов» (1:1) и кубковый успех против «Балтики» (2:1). Команда Заура Тедеева демонстрирует уверенную игру на своем поле, что делает ее опасным соперником и для более статусных клубов.

«Спартак» переживает период турбулентности: проблемы в обороне, отсутствие стабильности в составе из-за дисквалификаций Заболотного, Маркиньоса и травма Бонгонды значительно ослабляют команду.

«Акрон» делает ставку на быстрые контратаки и эффективное использование стандартов, что может стать проблемой для нестабильной обороны «Спартака». Особое внимание стоит уделить Артему Дзюбе, для которого матч против бывшего клуба всегда важен.

Ожидаю, что матч будет результативным: в трех из пяти последних встреч между командами забивалось больше 2.5 голов. Поставлю на этот исход и на этот раз», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».