«Балтика» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Оренбург».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.75.

«Балтика» – «Оренбург», 3-й тур РПЛ. Встречаются команды, которые первые два тура провели без поражений. Что, конечно же, удивило! Потому что в соперниках у них были московские топ-клубы. «Балтика», дважды сыграв в Москве против «Спартака» и «Динамо», увезла домой четыре очка. А «Оренбург» два матча провёл дома, две ничьих, одна из которых равна, наверное, победе, 0:0 с армейцами. Есть предчувствие, что и после 3-го тура у команд в графе поражение будет «0».

Это одно из предложений для прогноза – «ничья в матче» за 3.50. Хозяева по котировкам являются фаворитами, но мне пока непонятно, как они будут играть «первым номером» и будут ли. Забитых мячей мы точно много не увидим. Вспоминаются два матча этих команд в сезоне-2023/2024, команды обменялись победами на своих полях. Поэтому ставка на «тотал меньше 2.5» должна сыграть (1.74).

А я выбираю точный счёт в первом тайме – 0:0 (2.75). Думаю, что в первые 45 минут будет скучная, тягучая, с множеством фолов и остановок игра, и будет минимум голевых моментов», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».