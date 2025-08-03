«Балтика» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Калининграде

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» — «Оренбург» в 3-м туре РПЛ сезона—2025/2026.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.99.

«Очень любопытная встреча нас ждет в Калининграде. «Балтика» будет принимать «Оренбург». «Балтика» расхваленная на старте сезона. Андрей Талалаев чуть ли не главный ньюсмейкер последних недель в российском футболе. И команда действительно заслуживает хвалебных слов в свой адрес: хорошая функциональная готовность, хороший футбол, 4 очка, увезенные из Москвы в матчах с «Динамо» и «Спартаком». Это все очень круто.

Но здесь домашняя игра. Болельщики в ожидании. И «Балтика» уже фаворит. Вот как она построит свою игру, учитывая травмы Пряхина и того же Менделя, которые, скорее всего, в этом матче не сыграют, это достаточно любопытно. В Кубке «Балтика» уступила «Акрону» — 1:2.

Здесь домашний матч против «Оренбурга», который неплохое впечатление оставил на старте сезона. 2 очка команда взяла в домашних играх в чемпионате. Да, проиграла «Рубину» в Кубке, но смотрелся «Оренбург» весьма неплохо, тем более состав был прилично изменен, очень много молодых ребят было. И, как правильно заметил Слишкович, бутсы, поле, ноги — это все не имеет значения. Либо ты умеешь играть в футбол, либо не умеешь. «Оренбург» играть в футбол умеет.

Пока у «Балтики» во всех матчах доезжал вариант «2-3 гола в матче» — что с «Динамо», что со «Спартаком», что с «Акроном» в Кубке. Я на этом варианте и остановлюсь. Очень упорный матч будет. Не исключаю ничейный результат, например — 1:1, ну, либо 2:1 в ту или другую сторону, вполне возможно и 2:0. «2-3 гола» — вот такой комбо-вариант на эту встречу за коэффициент 1,99», — приводит слова Генича «РБ Спорт».