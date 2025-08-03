«Зенит» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на центральный матч тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 4.5 за 1.95.

«Безусловно, центральная игра 3-го тура РПЛ: «Зенит» против ЦСКА.

Пока при Фабио Челестине ЦСКА не потерпел ни одного поражения. Да, армейцев есть за что критиковать: потеряли Рошу, ушли Келвин и Фейзуллаев. Подписали Лионеля Верди — молодого аргентинца, и, кажется, ещё несколько новичков на подходе. Но пока погоду в команде делают россияне: Акинфеев, Дивеев, Обляков, Кисляк, Глебов.

В первом московском дерби обыграли «Локомотив» 2:1. Затем волевая победа над «Ахматом», ничья с «Оренбургом». Победили «Краснодар» в Суперкубке. Но, на мой взгляд, те изменения, которые происходят сейчас в ЦСКА, визуально сказываются на содержании игры не лучшим образом.

«Зенит» тоже в стадии перестройки. При всей головной боли для тренера — огромное количество игроков и вариантов. Вернулся Вендел, сыграл с «Ахматом» в Кубке. Мостовой выглядит сильнее многих легионеров и бразильцев. По сути, Мостовой закрывает ключевые позиции среди россиян, а вариантов у «Зенита» действительно масса.

В прошлом сезоне «Зенит» с трудом играл с ЦСКА, особенно в финале Пути РПЛ, где уступили в серии пенальти. У петербуржцев есть определённый «должок». ЦСКА — серьёзный раздражитель. На такой матч «Зенит» обязан выйти с максимальным настроем.

Недавно команда потеряла очки в Казани — вела 2:0, но сыграла вничью. Чуть не упустила победу и в Грозном. Так что с мотивацией у «Зенита» проблем не будет. Качество игры, думаю, придёт. Индивидуально «Зенит» сильнее и в плотном, зажатом матче, всё равно должен взять своё.

Он играет дома. Атака сильнее, середина поля — тоже. Главное — воплотить это на поле. И Семаку важно угадать со стартовым составом. Мой прогноз — победа «Зенита», но кэф маловат — 1.66. Я бы рассмотрел комбинированный вариант: победа «Зенита» и ТМ (4.5). Я считаю, что «Зенит» победит, а матч не станет сверхрезультативным. Победа 1:0 или 2:1 — вполне рабочие сценарии», — приводит слова Генича «РБ Спорт».