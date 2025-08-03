«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Ахмат» в 3-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 1.92.

«В Каспийске динамовцы Махачкалы будут принимать «Ахмат». Такое кавказское противостояние в 3-м туре. «Ахмат» неплохо смотрится, надо сказать, действительно, в начале чемпионата, хоть и три поражения подряд у команды Сторожука. Всё решают какие-то нюансы, детали, в защите команда пропускает и никак не может правильно свои моменты реализовать. А эти моменты были — что с «Рубином», что с ЦСКА, там долгое время вели и могли вполне не проиграть матч армейцам. Первый тайм в плюс можно занести, за исключением компенсированного времени, когда дали бомбардирские качества проявить Круговому. С «Зенитом» хорошую концовку выдали и могли вполне в основное время не потерпеть поражение.

Махачкала совершила один трансфер — подписали старшего брата Аззи, центрального защитника. Не знаю, появится он в этой встрече или нет. Вряд ли будет Биджиев рисковать, но вот, конечно, дополнительная подоплёка — это бывшие игроки Махачкалы в составе «Ахмата», Касинтура и Абакар Гаджиев. Однако по составу, по всему, по плотности, наверное, всё-таки «Ахмат» посильнее, хотя Махачкала идёт фаворитом в этой встрече.

Я думаю, что «Ахмат» точно не проиграет. На чистую победу не рискну поставить, а вот с 0 за 1.92 — самое то. Мне этот вариант нравится. Мне кажется, «Ахмат» первые очки в чемпионате наберёт именно в Каспийске в матче с махачкалинским «Динамо», — приводит слова Генича «РБ Спорт».