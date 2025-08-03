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«Зенит» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ в Санкт-Петербурге
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

«Пока ещё только формируется команда Фабио Челестини. Да, она не проигрывает, но сложно представить, что это будет за футбол. И понять требования Фабио нам тяжело. С точки зрения статистики ЦСКА стал играть чуть хуже и не так феерично, как в весенней части чемпионата при Марко Николиче. Но есть результат: три матча без поражений, из них две победы.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По «Зениту» больше вопросов, потому что команда идёт в свой очередной юбилейный сезон. С точки зрения Петербурга, надо блистать с первых же матчей, но не получается. Клуб тоже барахлит, что было видно даже в кубковой игре с «Ахматом». «Зениту» ещё много чего надо утрясти.

Между ЦСКА и «Зенитом» в последнее время было немного «верховых» матчей. Я думаю, что тенденция сохранится. В этой ситуации ЦСКА будет очень важно не проиграть, и Челестини прежде всего попробует настроить игру в обороне, а дальше контратаки. «Зенит» же пока имеет большие проблемы при переходе в позиционку и с организацией игры в таком виде. Поэтому мне кажется, что тут как раз коса найдёт на камень. И может случиться приключенческий футбол с большими событиями внутри игры, но он не будет результативным — сыграет тотал меньше 2.5», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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