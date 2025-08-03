«Зенит» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на центральный матч 3-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» 2:1 за 7.60.

«Зенит» против ЦСКА, 3-й тур российского чемпионата. Важнейшая встреча двух претендентов на чемпионство в турнире. Само собой, тут борьба и эмоции будут все 90 минут. Но всё же, думаю, команда Семака три очка на своём поле наберёт.

Пока что к «Зениту», конечно, в новом сезоне есть определённые вопросы. Они возникли ещё в прошлом сезоне, когда клуб проиграл и борьбу за победу в РПЛ, и в Суперфинал Кубка России не вышел. Нужны были изменения в составе, и они произошли, питерцы могут себе позволить дорогие покупки.

Только вот с результатами не очень задалось у «Зенита». Да, четыре очка из шести возможных в двух турах РПЛ — не так уж плохо. Но сине-бело-голубые, я думаю, рассчитывают всегда на максимум, особенно в свой ещё один юбилейный сезон. А ведь и с «Ростовом» тяжело было, только замены во втором тайме позволили клубу выиграть, 2:1, и с «Рубином» пришлось тяжко уже во второй сорокапятиминутке, хотя начиналось для «Зенита» всё неплохо — 2:2.

У ЦСКА пока тоже не всё в порядке. Хотя и по результатам клуба этого не скажешь — победа в Суперкубке России над «Краснодаром» (1:0), тоже четыре очка в двух стартовых турах РПЛ. Оппоненты в турнире тоже вроде бы у подопечных Челестини были не такими сложными. Тем не менее с «Оренбургом» они потеряли очки, сыграв вничью (0:0), при определённом сценарии даже проиграть могли, всё близко было. Затем уже обыграли бегущий «Ахмат», удачно сыграли в обороне, Круговой дубль сделал, помог своей команде — 2:1.

В целом от ЦСКА в этом сезоне есть ожидания. В прошлых розыгрышах РПЛ и Кубка России клуб удачно выступил, особенно во второй половине, когда смог подняться в таблице лиги на третье место и финишировать там, Кубок России он и вовсе выиграл. Летом сменился тренер, но Челестини — знающий специалист, игравший. Пока с ним у ЦСКА всё неплохо складывается. Правда, волнуют уходы из коллектива Виллиана Роши и Келлвена. Они являются основными защитниками клуба, Роша так и вовсе в топ-3 лучших игроков обороны в РПЛ. Тяжело без них придётся армейцам.

Обе команды на неделе ещё играли в не самом важном турнире — в Кубке России. Групповой этап только стартовал. Они одержали победы над соперниками с одинаковым счётом 2:1. Да, ЦСКА одолел «Локомотив», у «Зенита» оппонент был менее статусный — «Ахмат». Но сильно я бы эти матчи не разбирал, составы там были смешанные. Явно силы оба коллектива копили для противостояния на выходных, которое имеет куда большее значение.

Так что тут жду интересного и равного противостояния. Но, думаю, «Зенит» тут уже не позволит себе потерять очки. Это первая важная игра против топ-оппонента для них. К тому же сине-бело-голубые явно захотят отомстить ЦСКА за проигрыш в финале Пути РПЛ в прошлом сезоне», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».