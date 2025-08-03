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«Динамо» Мх — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

«Динамо» Мх — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Динамо» Махачкала — «Ахмат».

Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 1.90.

«Динамо» Махачкала — «Ахмат». Хозяева в летнее межсезонье отпустили двух игроков основного состава в «Ахмат», неплохо заработав. А замену пока им не нашли. Можно сказать, что есть внутренний резерв, который позволяет им достойно выглядеть в чемпионате и в Кубке. Взятое очко в Оренбурге (1:1) и победа в Кубке России, был обыгран «Пари НН» (1:0) — всё это подтверждает мои слова.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но в этом матче им будет сложно противостоять команде, у которой в трёх официальных матчах три поражения. «Ахмат» приедет злой, «голодный до побед» и, уверен, минимум одно очко увезёт домой. Поэтому мой прогноз — победа «Ахмата» с форой (0) за 1.90.

Понятно, что состав у гостей сильнее почти на каждой позиции, но это, как говорят, «на бумаге». Да, играют в гостях. Но в этом матче я за «Ахмат». Пора брать очки!» — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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