«Зенит» — ЦСКА: ставка Эльвина Керимова на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

«Зенит» против ЦСКА, 3-й тур РПЛ. У «Зенита» сложное начало сезона, если говорить о чемпионате с точки зрения того, как развивались матчи. Тяжёлая победа над «Ростовом», потом «Зенит» испытал проблемы — и во 2-м туре, с «Рубином», да, упустил победу, ведя 2:0. «Ахмат» в Кубке обыгрывали 2:0, потом снова чуть не упустили победу — 2:1.

В общем, у «Зенита» сложное начало сезона именно с точки зрения игры. И результат видите — одна победа и ничья в чемпионате и тяжёлая победа в Кубке. В общем, «Зенит» постепенно вкатывается в сезон, и он сейчас, мы видим, не в лучшем своём состоянии. Точно это не то, чего хочет видеть от команды Сергей Семак.

Что касается ЦСКА, то он, в свою очередь, стартовал с победы в Суперкубке, потом в чемпионате в 1-м туре была невыразительная ничья с «Оренбургом», в прошлом туре одержали волевую победу над «Ахматом» и в Кубке обошли «Локомотив» в дерби. По игре ещё есть вопросы, но с Челестини ЦСКА пока не проигрывал.

И вот выезд в Санкт-Петербург. Тяжелейший матч, обе команды с точки зрения игры, повторюсь, пока не сильно впечатляют, тяжело вкатываются. И, понимая, какое давление, оказывается на обе команды, особенно в данном случае на «Зенит», который ещё дома будет выступать, я возьму осторожный сценарий матча и небольшое количество голов.

Думаю, голов будет мало. Я полагаю, что здесь стоит взять «тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.95. Это мой прогноз», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».