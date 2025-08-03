«Зенит» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России 3 августа

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» за 1.70.

«Матч между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» начал сезон неоднозначно: победа над «Ростовом» (2:1) далась с трудом, а в матче с «Рубином» питерцы упустили победу, сыграв 2:2, несмотря на преимущество в два гола.

ЦСКА, несмотря на смену тренера и потерю ключевых игроков, выглядит более стабильно. Армейцы выиграли Суперкубок России, обыграв «Краснодар» (1:0), а в чемпионате набрали четыре очка, победив «Ахмат» (2:1). Однако их игра не впечатляет: в матче с «Оренбургом» (0:0) команда была ближе к поражению, а кубковая победа над «Локомотивом» (2:1) не сняла претензий к атакующей игре.

Ключевым может стать противостояние между атакующей линией «Зенита» Кассьерра — Мостовой и опытной защитой ЦСКА, где Дивеев и Мойзес показывают надёжную игру.

Матч станет проверкой для обеих команд: «Зениту» нужно подтвердить статус фаворита, а ЦСКА — доказать, что их стабильность не случайность. Но что-то подсказывает, что на этот раз «Зенит» дома всё-таки победит. Поставим на этот исход», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».