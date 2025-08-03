«Зенит» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата России 3 августа

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» за 1.70.

«Главная игра тура РПЛ — «Зенит» против ЦСКА. Точно будет интересное противостояние, жду много забитых мячей. Но предпочтение сразу отдам питерцам. Думаю, у себя дома они соберутся, настроятся и выдадут хороший матч.

Пока что тяжело выступают обе команды, не показывают доминирующих выступлений. Особенно это странно наблюдать в играх «Зенита». Но такой нынешний клуб из Санкт-Петербурга, который перестраивается ещё с прошлой зимы, меняется состав. Прошлый сезон был провален, и вот в новом от команды ждут только успешных результатов.

Уже один раз успел оступиться коллектив Семака, потерял очки в Казани во 2-м туре РПЛ. Да, тогда в первом тайме уверенно «Зенит» выглядел, вёл 2:0. Но во второй сорокапятиминутке казанцы вернулись в игру, было равное противостояние, они просто обменивались опасными моментами, но «Рубин» смог дважды забить — 2:2.

В двух других матчах уже выигрывал «Зенит». И если игру с «Ахматом» на неделе пристально рассматривать смысла нет, это было кубковое противостояние, то вот матч с «Ростовом» в 1-м туре РПЛ тоже вызывал вопросы. Уже в первом тайме там сине-бело-голубые слабо выглядели, только после перерыва смогли перехватить инициативу. Итог — 2:1.

ЦСКА тоже пока не без проблем выступает, и при этом много очков он всё равно набирает, как и «Зенит». Первый матч сезона для него был не в РПЛ, а в Суперкубке — удалось обыграть «Краснодар» минимально (1:0). Затем произошла первая и пока единственная потеря очков в сезоне у армейцев — 0:0 с «Оренбургом». Но там ещё команда Челестини могла не отойти после Суперкубка, плюс недооценили новичка турнира, который в прошлом сезоне РПЛ вообще финишировал на дне турнира.

После этого две победы одержал ЦСКА, и тоже не так легко, с одинаковым счётом 2:1. А матчи были с совершенно разными по уровню соперниками, правда, и в разных турнирах. Так, «Локомотив» обыграла команда Челестини, но произошло это в Кубке, где мотивация и составы другие у команд. С «Ахматом» во 2-м туре РПЛ тоже было тяжело, грозненцы активно атаковали, особенно в первом тайме. Но ЦСКА выстоял и получил три очка.

Я тут жду борьбы и крупного счёта. «Зенит» в последний раз играл с ЦСКА в прошлом сезоне в Кубке России. Это был финал Пути РПЛ, и питерцы проиграли оппоненту, это был один из двух трофеев, который им не удалось завоевать в сезоне. Так что мотивация у команды Семака будет тут. Но и армейцы просто так не сдадутся. Жду у них счёт 3:2, 2:1, но точно в пользу «Зенита». Ставлю на его победу за 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».