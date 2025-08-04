Долидзе — Эрнандес: прогноз и ставки на бой UFC

В ночь с 9 на 10 августа в Лас-Вегасе, США, на арене Apex Arena состоится турнир UFC on ESPN 72. Главным его событием станет бой в среднем весе между Романом Долидзе и Энтони Эрнандесом.

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 72 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 1:00 мск, а главные бои стартуют ориентировочно в 4:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом американца, предлагая на его победу 1.35. В то же время на Романа Долидзе можно поставить за 3.33.

Заключить пари на тотал меньше 4.5 раунда предлагается за 2.10, тотал больше 2.5 раунда доступен за 1.80.