«Рубин» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Сочи» в 3-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.95.

«Рубин» сыграет с «Сочи», и эта игра закроет 3-й тур РПЛ. Матч пройдёт в понедельник в 8 часов вечера.

«Рубин» хорош, очень хорош, и даже в Кубке с «Оренбургом» смешанным составом «Рубин» здорово выглядел, выиграл 2:0, но мог забивать и больше. Хорошие были моменты, и Даку сейчас в отличном состоянии.

У «Сочи» игра сырая. Не знаю, как там он отреагирует на три поражения подряд на старте сезона, включая кубковую игру с «Динамо». Хотя с «Динамо» неплохо смотрелись. Но 0:7 после двух туров в РПЛ и призыв главного тренера отказаться от половины зарплаты настроения, конечно, не прибавляют. Но я не могу сказать, что «Сочи» совсем безнадёжен. Он сейчас ещё пополнился Волковым и Мухиным. Состав крепкий, но футбол пока очень авантюрный, за который соперник в Премьер-Лиге наказывает. Здесь Морено, может, сыграет чуть скромнее, аккуратнее, чтобы наконец-то первые очки в чемпионате набрать.

Но страсть, агрессия «Рубина», я думаю, заставят «Сочи» играть в футбол динамичный, быстрый и с хорошими, острыми контрвыпадами. Я думаю, что должен быть «верх» в этом матче. Мне, по крайней мере, так кажется, учитывая форму «Рубина» и оборону «Сочи». Я думаю, что на победу, на трёхисходку вряд ли есть смысл закладываться. Зато вполне допускаю, что в этом матче должны быть голы, как в двух предыдущих матчах с участием «Сочи».

Мой прогноз — «тотал больше 2.5» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».