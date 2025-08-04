«Рубин» — «Сочи»: прогноз Кузьмича на игру чемпионата России
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Блогер Юрий Кузьмич дал прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Рубин» — «Сочи». Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 20:00 мск.
Ставка: победа «Рубина» за 1.90.
«Сочи» предстал совершенно разобранной командой. «Рубин» при этом выстоял дома против «Зенита» и, я думаю, находится на отличном эмоциональном подъёме сейчас. Поэтому победа «Рубина» за 1.90 — это вообще подарок», — приводит слова Кузьмича «РБ Спорт».
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Казанский «Рубин» на старте сезона обыграл «Ахмат» (2:0) и сыграл вничью с «Зенитом» (2:2). «Сочи» в первых двух турах потерпел два разгромных поражения — от «Локомотива» (0:3) и «Акрона» (0:4).
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