«Рубин» — «Сочи»: прогноз Романа Гутцайта на игру 3-го тура РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Сочи».

Ставка: тотал «Рубина» больше 1.5 за 1.84.

«Третий тур российского чемпионата завершит встреча «Рубина» и «Сочи», которая пройдет на домашнем стадионе команды Рашида Рахимова.

«Рубин» хорошо вошёл в новый сезон, команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. Причём ничья была добыта со счёта 0:2 в матче против одного из главных фаворитов этого сезона, «Зенита» из Санкт-Петербурга. Победа в первом туре над «Ахматом» на выезде со счётом 2:0 — это тоже нужно считать очень большим достижением, потому что в Грозном играть всегда нелегко. Ну и отдельно также победа со счётом 2:0 над «Оренбургом» в Кубке. Этот результат, пожалуй, можно безусловно считать позитивным для казанцев, но оставлять его за скобками: для того чтобы оценить силу и форму нынешнего «Рубина», матчи в чемпионате более показательные.

То же самое касается и команды «Сочи», которая просто ужасно стартовала в новом российском сезоне. С двух поражений в чемпионате 0:3 от «Локомотива» на выезде и 0:4 дома от «Акрона», что, конечно же, ещё более болезненным фактором является. После этого была поездка в Москву, кубковый матч с «Динамо», ротация состава. Сочинцы забили два мяча уже в первом тайме, но в итоге всё равно поражение. Гол Фомина на 90+5-й минуте принес команде Карпина победу со счётом 3:2.

То есть получается, что «Сочи» в этом сезоне не пропускает пока меньше трёх мячей. А казанцы в каждом из матчей, что в чемпионате, что в Кубке, забивают ровно по два гола. Думаю, что тенденция вполне может сохраниться. По крайней мере, эмоции после матча южан с «Акроном» были резко негативны у всех поклонников команды Роберто Морено. Так что, думаю, «Рубин» вполне может два мяча забить», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».