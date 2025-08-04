«Рубин» — «Сочи»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России 4 августа

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Сочи».

Ставка: победа «Рубина» за 1.73.

«Казанский «Рубин» здорово стартовал в новом сезоне, в 1-м туре команда Рашида Рахимова отправилась в Грозный и одержала уверенную победу 2:0. Дальше в гости к казанцам приехал «Зенит» из Санкт-Петербурга, и уже в первом тайме команда Семака отличилась дважды и ушла с преимуществом в два мяча на перерыв, но во втором тайме хозяева уже выглядели иначе и смогли в концовке вырвать ничью. Дальше был матч на Кубок России, и без серьёзных проблем дома «Рубин» обыграл «Оренбург» 2:0.

«Сочи» с горем пополам смог вернуться в элиту нашего футбола и в 1-м туре отправился в столицу на матч с «Локомотивом». До 81-й минуты команды не могли забить, но дальше у гостей случился провал, а хозяева забили трижды и забрали разгромную победу. Потом в Сочи приехал «Акрон», и повели себя южане уж слишком гостеприимно. В первом тайме команда из Тольятти отправила в ворота хозяев четыре мяча, могла и больше, но и этого хватило для итоговой разгромной победы. Затем вновь пришлось вернуться в Москву, на сей раз на кубковый матч с «Динамо». «Сочи» смотрелся неплохо, даже вёл в счёте, но вновь проиграл.

«Рубин» неплохо стартовал, набрал четыре очка в РПЛ, включая ничью с «Зенитом», да и в Кубке России уверенная победа. Про «Сочи» сложно сказать что-то хорошее, ведь пока у южан три поражения в трёх матчах. Прервать эту серию в Казани будет невероятно сложно, команда Рахимова на ходу и должна уверенно забирать три очка», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».