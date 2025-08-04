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«Рубин» — «Сочи»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

«Рубин» — «Сочи»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Рубин» — «Сочи».

Ставка: победа «Рубина» за 1.90.

«Последний матч 3-го тура РПЛ пройдёт в Казани. В гости к «Рубину» приедет «Сочи». В этом матче хозяева обязаны забирать три очка. И они победят, если выйдут на матч с тем же настроем, сумасшедшей самоотдачей, как это было во втором тайме с «Зенитом», когда они уступили первый тайм 0:2, но в итоге отыгрались.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пока «Рубин» идёт с опережением графика «набора очков». Не все верили (кроме тренера и футболистов) в победу на выезде в Грозном (я тоже не верил), да и забрать очко у «Зенита» — это тоже считаю сенсацией (в которую я верил — и дал правильный прогноз).

Ну и теперь в гости приезжает пока «разобранный» «Сочи», который в активе имеет 0 очков (два разгромных поражения от «Акрона» и от «Локомотива»), который продолжает «собирать» состав. Приехал опытный вратарь Дюпин, неопытный Коваленко, дорогой, но без игровой практики защитник Волков и т. д. Моё предположение, что к 6-му туру команду соберут, но может быть поздно. Сейчас — «Рубин», потом — московское «Динамо», следом — «Краснодар». Очков не вижу.

Привет Рашиду Маматкуловичу и удачи! Победа хозяев», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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