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«Ротор» — «Енисей»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

«Ротор» — «Енисей»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «Енисей».

Ставка: победа «Ротора» за 1.99.

«Волгоградский «Ротор» в новом розыгрыше Первой лиги стартовал с выездного матча в Ульяновске. Учитывая, что оба города располагаются на берегу реки Волги, противостояние было важным. Первый тайм остался за гостями, а во втором тайме команды обменялись голами со стандартов, но три очка уехали в Волгоград. В прошлые выходные волгоградцы отправились в гости к новичку Первой лиги «Челябинску» и, пропустив на 86-й минуте, проиграли.

Россия — Лига PARI . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Енисей» в первом туре нового сезона дома принимал «Чайку», и, учитывая, что команду из Песчанокопского возглавил Дмитрий Комбаров чуть ли не перед выездом в Красноярск, мало кто верил в осечку хозяев. На деле вышло иначе. Обе команды моменты создавали, но забивали только гости. Три безответных мяча, и «Енисей» начинает с разгромного поражения. В прошлом туре в Красноярск пожаловали хабаровчане, и вновь зрители увидели три гола, на сей раз в первом тайме, и 2:1 в пользу СКА. В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве и вновь проиграли.

Обе команды стартовали сильно хуже, чем от них ждали поклонники. «Енисей» дважды проиграл на своём стадионе, а вот «Ротор» обе встречи провёл на выезде и три очка в копилку всё же принёс. Теперь первый матч в этом сезоне пройдёт в Волгограде, и там трибуны будут прилично заполнены, что должно помочь хозяевам», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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