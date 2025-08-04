Букмекеров могут обязать предупреждать своих клиентов о лудомании

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает усиление мер по борьбе с игровой зависимостью. Проект документа размещён на портале правовой информации.

Если законопроект примут, то букмекерские компании будут обязаны размещать на своих сайтах информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Кроме того, букмекеры должны будут обеспечить доступ к информации о возможности инвестирования свободных денег для их сохранения и получения дополнительного дохода.

Документ предусматривает, что информация о рисках должна будет размещаться на главной странице сайта букмекера, занимая не менее 7% площади видимой части страницы.

Информация о возможности инвестирования также будет отображаться на главной странице сайтов букмекеров в виде баннера со ссылкой на определённый ресурс.

В законопроекте говорится и о похожих требованиях к наземным пунктам букмекерских контор и тотализаторов. При входе в ППС будут размещены информация о рисках участия в азартных играх и QR-код, перенаправляющий на сайт с информацией по инвестированию денежных средств.

Кроме того, предлагают внести изменения в Федеральный закон «О рекламе». В рекламе букмекеров могут появиться предупреждения о том, что участие в азартных играх не гарантирует получения выигрыша и может привести к потере денежных средств, а также нанести вред жизни и здоровью.