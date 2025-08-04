«Ротор» — «Енисей»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги

4 августа 2025 года в матче 3-го тура Первой лиги сыграют «Ротор» и «Енисей». Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение волгоградскому клубу. Поставить на победу «Ротора» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Енисея» оценили в 3.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Волгограда за 6.00.

В прошлом сезоне «Ротор» финишировал в середине таблицы. В этом тоже не тянет на одного из фаворитов Первой лиги. Проблемы возникли даже с новичком — «Волгой» из Ульяновска (2:1). Победный мяч был забит на 83-й минуте, а по игре у соперника было превосходство в атаке. Встреча с другим новичком, «Челябинском», обернулась и вовсе поражением со счётом 0:1. Вновь приходилось сдерживать мощный прессинг и играть вторым номером.

«Енисей» тоже не может порадовать своих болельщиков. Слишком плохой старт нового сезона — два поражения. Сначала команда проиграла «Чайке» (0:3), продемонстрировав плохую реализацию моментов, которых было немало, а затем уступила «СКА-Хабаровск» (1:2).