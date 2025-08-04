«Рубин» — «Сочи»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ 4 августа

4 августа 2025 года в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Рубин» и «Сочи». Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанскому клубу. Поставить на победу «Рубина» можно с коэффициентом 1.90, а шансы «Сочи» оценили в 3.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

«Рубин» стартовал с победы в матче с «Ахматом» (2:0), хотя был скромнее в атаке, а затем вырвал на характере ничью во встрече с «Зенитом» (2:2), уступая 0:2. В Кубке России обыграл «Оренбург» (2:0).

«Сочи» пока выглядит главным претендентом на провал года. Понять поражение в матче с набравшим ход «Локомотивом» (0:3) ещё можно, но провал во встрече с «Акроном» (0:4) — нереально. Уже к 13-й минуте команда из Сочи «горела» 0:3. В Кубке России с «Динамо» Карпина удалось даже вести 2:1 к перерыву, однако итог — ещё одно поражение (2:3).